INSTALACIONES DE PEMEX ESTÁN “PA’L PERRO”, CAUSAN EXPLOSIONES Y DERRAMES QUE CONTAMINAN Y AFECTAN A LA PESCA, AFIRMAN; “QUE RESPONDA POR DAÑOS”

El presidente de la Federación de Pescadores Ribereños y de la cooperativa Villa del Mar, Vicencio Luna Pérez, llamó a los pescadores ribereños de la Península de Atasta y del resto del Municipio de Carmen a unificar fuerzas para exigir que Petróleos Mexicanos (Pemex) asuma su responsabilidad y repare el daño causado por la fuga y explosión del pasado jueves en una tubería de 36 pulgadas proveniente de la plataforma Nohoch-A, la cual reventó cerca de la playa de Atasta.

Luna Pérez lamentó que mientras al sector pesquero se le imponen vedas, restricciones y múltiples prohibiciones bajo el argumento de proteger la vida marina, a Pemex se le permite operar sin el mantenimiento adecuado, por lo cual sus instalaciones están “pa’l perro” y provocan accidentes, derrames y fugas que contaminan directamente los ecosistemas y afectan la captura de especies de escama.

La explosión reciente no sólo liberó gas al aire, sino que generó una fuerte presión en el lecho marino que pudo causar mortandad de peces o el alejamiento de especies a kilómetros, impactando de manera directa en la producción pesquera, lamentó.

Afirmó que aun cuando la empresa productiva del Estado minimice el hecho o mantenga hermetismo, es evidente que sí hubo afectación ambiental y económica para los ribereños, y recordó que especialistas han explicado que una explosión, incluso pequeña, puede dañar la vida marina en un radio de hasta 5 mil metros, por lo cual el impacto en las zonas de pesca es inevitable.

El dirigente reveló que buscarán reunión directa con Pemex para exigirle respuesta y compensación justa para los pescadores, y advirtió que los líderes de la zona deberán mantenerse unidos para que la empresa responda por los daños históricos que ha causado por la falta de mantenimiento en sus instalaciones, en detrimento tanto la pesca de camarón como de especies de escama.