ARGUMENTANDO FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO, CHOFERES DE COMBIS Y CAMIONES NO HACEN VÁLIDA CREDENCIAL DE DISCAPACITADOS, DENUNCIAN

Un ciudadano con problemas de la vista denunció que operadores de combis colectivas y camiones que cubren rutas de la Península de Atasta hacia Ciudad del Carmen, se niegan a respetar la tarjeta de discapacidad del DIF para aplicar descuento en la tarifa e incurren en cobros excesivos, llegando en ocasiones a cobrar el triple a quien lleve algún objeto o tenga limitaciones físicas, principalmente abuelitos, mientras los checadores sólo están para recibir los 10 ó 15 pesos que les dan los choferes.

Identificado como Víctor Manuel Pacheco Aguilar, relató que esta problemática ocurre principalmente en las rutas que conectan a Puerto Rico, San Antonio, Nuevo Progreso y otras comunidades de la península con la Isla, donde choferes y checadores justifican estas acciones argumentando que “el Gobierno no los apoya”.

Pacheco Aguilar mencionó además que ya acudió al DIF para verificar la vigencia y validez de su tarjeta, pero los choferes continúan rechazándola o condicionando el servicio al pago de tarifa normal o mayor.

Hizo un llamado directo a las autoridades transportistas a supervisar, regular y sancionar estas prácticas, pues los habitantes de Atasta viven y dependen del transporte colectivo.