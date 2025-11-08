sábado, noviembre 8, 2025
Lo último:
Municipales

ARGUMENTANDO FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO, CHOFERES DE COMBIS Y CAMIONES NO HACEN VÁLIDA CREDENCIAL DE DISCAPACITADOS, DENUNCIAN

Un ciudadano con problemas de la vista denunció que operadores de combis colectivas y camiones que cubren rutas de la Península de Atasta hacia Ciudad del Carmen, se niegan a respetar la tarjeta de discapacidad del DIF para aplicar descuento en la tarifa e incurren en cobros excesivos, llegando en ocasiones a cobrar el triple a quien lleve algún objeto o tenga limitaciones físicas, principalmente abuelitos, mientras los checadores sólo están para recibir los 10 ó 15 pesos que les dan los choferes.

Identificado como Víctor Manuel Pacheco Aguilar, relató que esta problemática ocurre principalmente en las rutas que conectan a Puerto Rico, San Antonio, Nuevo Progreso y otras comunidades de la península con la Isla, donde choferes y checadores justifican estas acciones argumentando que “el Gobierno no los apoya”.
Pacheco Aguilar mencionó además que ya acudió al DIF para verificar la vigencia y validez de su tarjeta, pero los choferes continúan rechazándola o condicionando el servicio al pago de tarifa normal o mayor.

Hizo un llamado directo a las autoridades transportistas a supervisar, regular y sancionar estas prácticas, pues los habitantes de Atasta viven y dependen del transporte colectivo.

También te puede gustar

Otra ejecución al estilo sicarial en Champotón

TREN DE ONDAS TROPICALES MANTENDRÁ LLUVIAS EN LA PENÍNSULA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

EXIGEN REVELAR INVESTIGACIONES POR ACCIDENTE DE HELICÓPTERO EN CARMEN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *