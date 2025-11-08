¡PERSISTE TORTURA Y ABUSO POLICIAL EN MÉXICO!

Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

*LA POLICÍA EN MÉXICO VIOLENTA A LA SOCIEDAD Y ABUSA DE SU AUTORIDAD.

*ABUSO POLICIAL PROVOCA TORTURA, ASESINATOS, FOSAS CLANDESTINAS Y DESAPARICIÓN FORZADA.

Daré algunos ejemplos recientes y los pondré con letras mayúsculas para resaltar lo grave de este problema, por cierto que esto que comento fue documentado por compañeras y compañeros periodistas a quienes los policías les quitaron su cámara y a una de ellas la obligaron a borrar la evidencia que grabó al estar documentado los hechos.

Les comentaré además que de estos hechos que sucedieron en Michoacán hace uno días el 1 y 2 de noviembre de este 2025 “EN LAS PROTESTAS POR EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE URUAPAN CARLOS MANZO, MANIFESTACIONES HECHAS POR JÓVENES EN LA CAPITAL DE MORELIA MICHOACÁN, SE DOCUMENTÓ Y HAY IMÁGENES DE VIOLENCIA POLICIAL.

El sometimiento realizado por policías y granaderos a jóvenes y personas civiles que entraron al palacio de gobierno de Morelia Michoacán desató las protestas y reclamos a las autoridades a quienes la ciudadanía les cuestionaron su valentía por violentar a los estudiantes que enojados protestaban y les gritaron y reclamaron él por que no hacen lo mismo con los maleantes y crimínales que tienen cansada a la población de esta entidad.

Por otra parte en otro segundo ejemplo. El ABUSO POLICIAL y maltrato violento con mecanismos que acusan tortura fue evidenciado nuevamente recientemente en otro hecho el 4 de noviembre de este 2025 cuando fue detenido de manera violenta sin razón aparente alguna con maltrato físico un joven de 21,años que paseaba tranquilo con su perro por la calle de Soledad, este ciudadano se llamaba Erick Omar y vivía en la Alcaldía de Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

El pecado de Erick fue sacar a pasear a su perro al que por cierto lo llevaba con correa y sin causas problemas a la gente que estaba en este lugar donde paseaba tranquilamente.

¿A qué grado fue el maltrato de la policía y llego el ABUSO FÍSICO por parte de los guardias del orden? Que el muchacho falleció ¡Imagínese usted!

Y como muchas veces sucede casualmente cuando uno no se espera, fue una cámara de un particular quién documento EL ABUSO POLICIAL en la detención de este joven y su sometimiento con fuerza física y golpes y rodillazos que le costaron la vida.

Es importante señalar que los testigos dicen que cuando subieron a la patrulla a Erick Omar, este estaba vivo…

Los padres al ver que Erick no llegaba denunciaron su DESAPARICIÓN y cuál fue su sorpresa que al buscarlo, en la delegación policial, les negaron que él estuviera entre los separos policiacos, pero no tardaron en darse cuenta de lo que le había pasado en realidad.

¡Los policías habían matado a su hijo!

La autoridad argumentó que Erick había aparecido muerto en la calle donde fue encontrado tirado inexplicablemente y de no ser que una cámara y testigos como antes dije documento los hechos, este crimen habría quedado sin resolver como suceden mucho otros que pasan en la gran capital mexicana.

Existe también un caso sucedido en abril de este año 2025 en verdad injusto sucedido contra un hombre de 71 años en el que se viola además el principio constitucional de LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN Y DE MANIFESTACIÓN DE IDEAS en contra de Jorge Luis González el periodista de Campeche, quién fue agredido por policías y sin motivo alguno y solo porque había hecho algunos comentarios de las malas gestiones y administración del gobierno de Campeche fue violentado en su persona y dignidad humana ya que fue por policías fue golpeado y torturado durante su detención, los policías para justificar la agresión mintiendo en razón de los hechos dijo un oficial de la policía que Jorge lo había lesionado y ofendido, lo que testigos presenciales dijeron que no fue cierto y que los policías al contrario elate de la familia del periodista lo habían golpeado y hasta sangrado, todo porque el les pregunto que cual era el motivo de su detención a lo que ellos contestaron que traían órdenes desde arriba es decir de la gobernadora Layda Sansores a quién le habían molestado algunos comentarios y publicaciones que supuestamente su medio informativo había hecho criticando la gestión de su gobierno, finalmente denunció el lesionado. Pero no le hicieron caso en el Ministerio público y en lugar de recibir su denuncia lo metieron a la cárcel durante 48 horas como modo de escarmiento, lo que evidencia EL ABUSO DE LA AUTORIDAD POLICIAL, quienes contaron con el apoyo del ministerio público de Campeche y de las autoridades de seguridad pública.

Hace tiempo denuncié que a pesar de que las autoridades mexicanas ante la ONU lo niegan tristemente “EN MÉXICO SIGUE PRACTICÁNDOSE LA TORTURA POLICIACA” y lo hice y dije de manera frontal y documentada en mis publicaciones de los diarios en los que publican mis notas como Diario de Matamoros y en la Revistas LIBERAL METROPOLITANO y CUSPIDE donde escribo y colaboro asi como en las redes sociales y diferentes plataformas como Tribuna, Radar informativo, Sin fronteras, Expresión Total, El informador del Ay nanita. La voz de México, con Jorge Tinajero y su plataforma, GR MEDIOS, ANLM LOCUTORES, entre otros etc., que publican mi trabajo periodístico.

Y en los cuales hay testimonio escrito de mi lucha en contra de LOS POLICÍAS Y AUTORIDADES donde he denunciado abiertamente la violación a los DERECHOS HUMANOS de la población y denuncié que “sigue habiendo TORTURA en MÉXICO” Y mis publicaciones y denuncias son “porque estoy convencido y considero que la única manera de erradicar este fenómeno criminal de las autoridades y de la VIOLENCIA POLICIAL Y DE LAS AUTORIDADES INVESTIGADORAS Y EL MINISTERIO PUBLICO” es no ocultando está dolorosa verdad que a tantos mexicanos han enlutado en sus hogares o nos han dañado, ya que producto del ABUSO POLICIAL se produce algo más grave como lo es la aparición de FOSAS CLANDESTINAS producto de la DESAPARICIÓN FORZADA… ¡Es cuanto!