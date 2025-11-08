VECINOS EXIGEN A ARTEC RESTABLECER RUTA ELIMINADA QUE AFECTA A MÁS DE 700 PERSONAS

Vecinos de Ampliación Colonial, Vista Hermosa y de los sectores maquiladoras I y II reclamaron que la reciente modificación del transporte urbano dejó sin ruta a más de 700 habitantes, por lo que exigieron al titular de la Agencia Reguladora del Transporte Urbano, Humberto Zubieta, devolver el recorrido que les retiraron. Señalaron que el problema no radica en las nuevas unidades, sino en una planeación fallida que, desde su visión, fue impuesta sin conocer la realidad de quienes dependen diariamente del servicio. Recordaron que desde la administración de José Luis López Gamboa entregaron un oficio para advertir lo que hoy ocurre, pero nunca obtuvieron respuesta ni sello de recibido, lo que dejó pendientes sin atender y decisiones que hoy generan molestias.

Indicaron que la reconfiguración de rutas ignoró a personas mayores, ciudadanos con discapacidad, niños con mochila y mujeres que regresan del mercado cargadas. Afirmaron que sustituir un trayecto directo por un esquema con trasbordos encareció el transporte y provocó largas filas en los paraderos. Aunque reconocieron que los nuevos camiones son cómodos, con aire acondicionado y en buen estado, insistieron en que ello no compensa el impacto económico y el aumento en tiempos de traslado. Por ello, pidieron que Zubieta recorra junto a ellos la zona para constatar que la ruta eliminada sigue siendo necesaria y que su restitución es urgente.