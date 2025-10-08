ASEGURAN CAMIONETA CON PLACAS DE CHIAPAS LIGADA A ATAQUE A BALAZOS

Una camioneta Honda CR-V color gris, con placas DLL-101-H del Estado de Chiapas, fue asegurada la mañana del martes 7 de octubre en las inmediaciones del Periférico Pablo García y Montilla, al ser presuntamente vinculada con el atentado a balazos contra un predio y un vehículo en la colonia 20 de Noviembre. Dentro del vehículo se localizaron 12 casquillos, de los cuales dos eran útiles y diez percutidos; entre ellos, ocho de calibre nueve milímetros y los restantes de 7.62 milímetros, calibre correspondiente a un rifle de asalto AK-47, más conocido como “Cuerno de Chivo”.

El vehículo, que fue encontrado abandonado a unos 100 metros del periférico, cerca del local “Equipo de Riego de la Península” y de las vías del Tren Maya, quedó bajo resguardo de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la FGECAM. El hallazgo ocurrió horas después de los ataques registrados la noche del lunes 6 de octubre en la colonia Jardines y la madrugada del martes 7 en la 20 de Noviembre. Las autoridades ministeriales investigan si los casquillos y la camioneta están directamente relacionados con ambos atentados.