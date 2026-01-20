LA REFORMA EN SALUD ORDENA HACER MÁS CON LO MISMO: SIN UN PESO EXTRA PARA LA “UNIFICACIÓN DE IMSS, ISSSTE E IMSS-BIENESTAR”

La reforma en materia de salud promovida por el gobierno federal establece que no habrá recursos adicionales para llevar a cabo la llamada unificación de los sistemas de salud. El Décimo Primero del decreto aprobado en la Cámara de Diputados señala que las erogaciones derivadas de su implementación deberán cubrirse con los presupuestos ya existentes de las dependencias involucradas, sin autorizar ampliaciones de recursos ni en el ejercicio fiscal en curso ni en los años subsecuentes, y sin incrementos al gasto operativo ni a los servicios personales.

En ese sentido, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que la reforma de Claudia Sheinbaum “lo dice claro: no habrá un solo peso de inversión en los próximos años para la unificación de los sistemas de salud”. Subrayó que la población adicional sin seguridad social que sea atendida por el IMSS o el ISSSTE deberá hacerlo con el mismo personal, la misma infraestructura y los mismos hospitales, a pesar de que actualmente ya se encuentran saturados, lo que, sostuvo, confirma que la reforma plantea una reorganización del sistema sin respaldo presupuestal.