CAMPECHE, MORENA, ELECCIONES 2027, ENCUESTAS, OPOSICIÓN, TENDENCIAS,

El panorama rumbo a las elecciones de 2027 coloca a Campeche como uno de los estados con mayor riesgo para Morena. De acuerdo con una publicación de Polls MX, basada en el estudio de LaEncuesta.mx levantado en enero de 2026, el partido guinda registra en la entidad 33.4 por ciento de la intención de voto, apenas por encima de Movimiento Ciudadano, que alcanza 33.1 por ciento. La diferencia mínima revela un escenario frágil para el oficialismo y anticipa una contienda cerrada en la que cualquier reacomodo político podría inclinar el resultado.

La situación se vuelve aún más adversa para Morena cuando se proyectan posibles alianzas opositoras. Según el ejercicio demoscópico, una coalición entre el PAN y Movimiento Ciudadano concentraría 42.6 por ciento de las preferencias en Campeche, superando a la alianza Morena-PT-PVEM, que se quedaría en 38.2 por ciento. Estos datos colocan al estado entre los más competitivos del país y muestran que el control electoral del partido gobernante no está garantizado.

En otros estados donde Morena enfrenta escenarios similares, los porcentajes reflejan riesgos comparables: Zacatecas, 31.5 por ciento; Chihuahua, 32.1 por ciento; Nuevo León, 33.2 por ciento; Michoacán, 34.2 por ciento; San Luis Potosí, 36.2 por ciento; y Quintana Roo, 36.9 por ciento. En todos los casos, las proyecciones indican que alianzas opositoras podrían modificar el resultado final y disputar con fuerza las gubernaturas.