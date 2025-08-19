EU ENTREGA A JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. Y LO RECLUYEN EN PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD EN SONORA

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, fue entregado por Estados Unidos a las autoridades nacionales y ya se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación del excampeón mundial durante su conferencia de prensa matutina de este 19 de agosto, en la que explicó que la notificación de su entrega se recibió de manera oficial previo al traslado.



“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México. Ahora que nos lo diga el secretario, pero sí nos informaron que iba a llegar”, declaró la mandataria.



De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Chávez Jr. ingresó al penal el lunes 18 de agosto de 2025 a las 11:53 horas, en Sonora. El reporte detalla que portaba un pantalón deportivo, sudadera negra, playera blanca y tenis rojos al momento de su entrega.



El hijo del excampeón mundial fue arrestado el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ese momento fue descrito por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un inmigrante ilegal, “una amenaza para la seguridad pública” y presuntamente “afiliado al Cártel de Sinaloa”.



Chávez Jr. permanecía prófugo desde marzo de 2023, cuando la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en su contra. Previamente, la dependencia había acusado a las autoridades estadounidenses de retrasar su entrega, mientras que el propio exboxeador intentó ampararse antes de ser deportado.