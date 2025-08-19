RECONOCE ARMANDO TOLEDO QUE CONSTITUYÓ EMPRESA CON MARIO ÁVILA PERO ASEGURA QUE NUNCA LLEGÓ A OPERAR
A través de una carta dirigida al medio de circulación nacional La Razón, al que acusó de presentar una versión distorsionada de los hechos, y a la opinión pública, Armando Toledo Jamit, exsecretario de Gobierno de Layda Sansores vinculado como socio de Mario Ávila, y uno de los dos empresarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto soborno a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aclaró que la empresa que lo liga con el empresario carmelita nunca llegó a operar.
En el documento, Toledo Jamit pide derecho de réplica y precisa, entre otras cosas, que durante casi 50 años de actividad empresarial ha fundado y seguirá fundando decenas de empresas; algunas han sido exitosas, otras no tanto y algunas se quedaron en proyecto.
La empresa que me vincula con el empresario Mario Ávila Lizárraga, agrega, fue constituida en julio de 2013. En esa sociedad aparezco como socio, al igual que otros empresarios, entre ellos el propio Ávila Lizárraga, quien hoy es citado como acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas conductas delictivas de las que no tengo información y en las cuales jamás he participado.
Y señala: “Dicha sociedad fue creada como promotora de inversión en un esfuerzo legítimo, motivado por la necesidad de ofrecer crédito oportuno y accesible a los sectores primarios, que hasta hoy continúan desatendidos. Sin embargo, aclaro que aunque la empresa existe y permanece registrada ante el Registro Público, nunca llegó a operar por falta de capital y se mantuvo en el nivel de proyecto”.