ARTEC ASEGURA MOTOTAXIS DURANTE OPERATIVO EN CIUDAD DEL CARMEN

Un operativo implementado por la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) contra unidades conocidas como mototaxis o “pochis” se realizó este día en distintos puntos de Ciudad del Carmen. Las acciones se concentraron en la avenida Cuatro Carriles y en la zona de Boquerón, a la altura de Santandreu, donde personal de la corporación llevó a cabo la revisión y el aseguramiento de algunas unidades con la finalidad de trasladarlas al corralón.

Durante el desarrollo del operativo, un grupo de personas intentó impedir el retiro de los vehículos, lo que derivó en un intercambio de reclamos y empujones con elementos policiales que brindaban apoyo en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas, ni han precisado el número total de unidades aseguradas.

El despliegue continuó bajo resguardo policial para evitar mayores incidentes. ARTEC no ha emitido un posicionamiento detallado sobre los resultados del operativo ni sobre las medidas que se aplicarán a las unidades retiradas.