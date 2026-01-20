MÉXICO PODRÍA PERDER EL ESTATUS DE PAÍS LIBRE DE SARAMPIÓN ANTE LA OMS

Tras la pérdida del estatus de país libre de sarampión por parte de Canadá, México y Estados Unidos solicitaron una prórroga a la Organización Panamericana de la Salud para evitar la misma sanción, ante la persistencia de la transmisión del virus. El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, confirmó durante la conferencia matutina que ambos países cuentan con un periodo adicional de dos meses para frenar los contagios y cumplir con los criterios internacionales.

El funcionario explicó que México aún registra circulación activa del sarampión en distintas entidades, lo que impide alcanzar el requisito de al menos 12 meses sin transmisión sostenida. Reconoció que esta situación coloca al país en riesgo de perder el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y control sanitario.

Kershenobich Stalnikowitz señaló que el sarampión presenta una alta capacidad de propagación, ya que una persona infectada puede contagiar hasta a 15 o 16 más y el virus puede permanecer activo en el ambiente por varias horas. Indicó que México dispone de más de 23 millones de vacunas y que se intensificaron las jornadas de inmunización, principalmente en estados con mayor número de casos y en población con esquemas incompletos.

Añadió que, como medida extraordinaria, se aplica una dosis adicional a menores de entre seis y once meses, además de reforzar cercos sanitarios en zonas con brotes activos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión antes de la evaluación internacional.