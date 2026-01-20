martes, enero 20, 2026
Lo último:
Nacionales

CINCO AVISOS REVELAN PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA SEGURIDAD EN MÉXICO: CÓDIGO MAGENTA

En menos de dos semanas, una secuencia de mensajes políticos, militares y diplomáticos dejó al descubierto el desbalance de poder entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el aparato de seguridad de Estados Unidos. Las señales muestran una presión directa de Washington para redefinir la política de seguridad mexicana, mientras el discurso de soberanía queda rebasado por decisiones operativas y movimientos institucionales.

AVISO 1: AMENAZA DE INTERVENCIÓN TERRESTRE CONTRA CÁRTELES

AVISO 2: RECLAMO DE ESTADOS UNIDOS POR INSUFICIENTE COMBATE AL CRIMEN

AVISO 3: PRESIÓN PARA OPERACIONES MILITARES CONJUNTAS EN MÉXICO

AVISO 4: ALERTA AERONÁUTICA POR POSIBLES OPERACIONES MILITARES

AVISO 5: ATERRIZAJE DE AVIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN TOLUCA

