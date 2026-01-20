TARJETA KO’OX PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIVADAS SIGUE EN ANÁLISIS: MOVIBUS

San Francisco de Campeche. – El presidente del Consejo de Administración de MoviBus, Martín Omar Chan Del Río, aseguró que se encuentra en análisis el esquema que se aplicará a losestudiantes de escuelas privadas para el uso de la tarjeta Ko’ox, de cara al inicio del cobro del transporte público.

El directivo señaló que el tema de los alumnos de escuelas públicas ya está resuelto, mientras que en el caso de los colegios privados se revisan los mecanismos necesarios para atender esa inquietud. Indicó que la solución se encuentra en proceso de construcción.

Chan Del Río afirmó que antes del 1 de febrero se dará una definición, con el objetivo de que los estudiantes de escuelas privadas puedan abordar las unidades y realizar el pago del servicio sin contratiempos, en igualdad de condiciones con el resto de los usuarios.

En paralelo, el presidente de MoviBus aseguró que el sistema Ko’ox se encuentra en etapa de ajustes, que los lectores de las unidades sí están funcionando, y que los detalles detectados serán corregidos antes del inicio del cobro obligatorio.