RECALCAN QUE ESTÁN MAL LAS RUTAS Y PARADEROS DEL KO’OX PORQUE AFECTAN A ABUELITOS, ENFERMOS Y DISCAPACITADOS

“Estúpidos concesionarios vendieron los permisos y están felices de la vida con su billete en la bolsa”: gestora

San Francisco de Campeche.- Nancy Chávez Flores, gestora de la colonia Polvorín, afirmó que el sistema de transporte Ko’ox debe respetar las rutas originales y acercar los paraderos, porque están muy retirados unos de otros y dificulta que adultos mayores, enfermos y personas con alguna discapacidad aborden los camiones, y de la posibilidad de que las autoridades hagan eco a la petición de la ciudadanía de dar reversa a estas modificaciones, sentenció: “Aquí nuestras palabras se las pasan por el arco del triunfo”.



Afirmó que los vecinos de El Polvorín no resultaron muy afectados por el cambio de las rutas, porque son dejados en el paradero de San Pedro, sólo fueron unas horas que la intención era dejarlos en Chedraui de la Gobernadores y de ahí tenían que transbordar a otra unidad, pero ahora sólo agarramos un camión.



Chávez Flores alertó que en otros lados los paraderos incluso están en curvas, lo que puede ocasionar accidentes, mientras en otras rutas como en Ex Hacienda Kalá se ubican cada 6 cuadras o más y lo mismo en Arboledas.



El problema de esos paraderos es para las personas de la tercera edad, los enfermos, que no pueden caminar esas distancias. “Aquí el problema fueron los estúpidos dueños de las concesiones que las vendieron y formaron rutas nuevas. Ellos están hoy felices de la vida, con su billete en su bolsa, y dejaron fregada a las colonias”.



Si ponen las rutas como estaban antiguamente vamos a estar mejor, pero si siguen así nos tendremos que acostumbrar porque ya se dijo que se hizo y nada va a cambiar, asentó, y sobre si el pueblo manda y pone, afirmó: “Aquí nuestras palabras se las pasan por el arco del triunfo”.