ARTEC Y MOVIBÚS DEFINIRÁN CUÁNTOS PARADEROS SERÁN CONSTRUIDOS Y DÓNDE Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO LOS EDIFICARÁ: REHN

Elude pregunta de si usarían los que construyó el Ayuntamiento

San Francisco de Campeche.- El encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) del Estado de Campeche, el austriaco Bernhard Rehn, aunque aceptó que ellos construirán los paraderos del sistema de transporte Ko’ox, afirmó que es responsabilidad tanto de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) como de la empresa Movibús el designar cuántos y dónde serán edificados, labor que aún se realiza y consistirá en cambiar algunos puntos.

Rechazó que ante lo reducido de las arterias, lo que dificulta la construcción de paraderos, la Ley de Expropiación sea una opción, porque “no construimos en terrenos privados, sino en la vía pública”.

La logística, la decisión de cambiar las rutas es decisión conjunta de la Artec y de Movibús, y aún se está en el proceso de señalar los lugares donde se realizará, aunque aún una cantidad definida de los paraderos donde la gente se pueda resguardar del sol, la lluvia y en general de las inclemencias del tiempo.

Son detalles –dijo–, que ocurren en todo el mundo, donde se analizan las cosas que se tienen que cambiar, y sin duda se van a cambiar algunas rutas y algunos puntos de paraderos.

De la queja de que se retiraron los pasos peatonales para que los camiones Ko´ox puedan circular sin problema y que no han pintado las rayas que indiquen que aún son pasos preferenciales para el peatón, aseguró que se está en ese proceso y también colocando topes, cuyo costo va de 12 mil a 15 mil pesos para uno de 8 metros de ancho, y detalló que en total fueron 33 los pasos peatonales elevados y se valorará si en todos colocarán topes.

A la pregunta de si utilizarán paraderos techados construidos por el Ayuntamiento, Bernhard Rehn se limitó a señalar que no quitaron todos los paraderos, pusieron nuevos y rehabilitaron otros, “no quitamos cosas en buen estado y en otros pusimos nuevos techumbros”.