QUÉ TRISTE QUE TUVIERON QUE MATAR A CARLOS MANZO PARA VOLTEARAN A VER URUAPAN: GRECIA QUIROZ ASUME LA ALCALDÍA

Grecia Itzel Quiroz García rindió protesta este miércoles como presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo. La toma de protesta se llevó a cabo en el Congreso de Michoacán, donde legisladores y asistentes recordaron el trabajo que el edil realizaba para proteger a la población.

https://youtu.be/lTP6bWFgLWg

Durante la sesión, se escucharon aplausos y consignas de “Carlos Manzo vive”. Quiroz García afirmó que asume el cargo con el corazón destrozado, pero con la firme decisión de continuar el movimiento que encabezaba su esposo.

“Qué triste que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan, para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Él pidió auxilio una y otra vez”, expresó. También señaló que dará continuidad al llamado Movimiento del Sombrero, surgido como una manifestación ciudadana contra la violencia en la región.

El asesinato de Manzo ocurrió el pasado primero de noviembre, luego de haber solicitado reiteradamente apoyo en materia de seguridad para Uruapan. Su esposa ahora ocupará la alcaldía por lo que resta del periodo de la administración municipal.