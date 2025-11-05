RESPALDA MARCELA MUÑOZ A SHEINBAUM Y HABLA CONTRA LA VIOLENCIA, PERO OLVIDA A LAS MUJERES POLICÍAS QUE FUERON VIOLENTADAS EN EL CERESO DE KOBÉN

La secretaria de Seguridad Pública de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien denunció haber sido víctima de acoso. En su texto, Muñoz celebró la decisión de Sheinbaum de actuar “con firmeza” y afirmó que las mujeres deben “poner el ejemplo” al no quedarse calladas ante la violencia o cualquier conducta que atente contra su dignidad.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con su actuar frente al caso de las mujeres policías despedidas tras el operativo fallido en Kobén.

En esa ocasión, las agentes denunciaron agresiones físicas y psicológicas, pero lejos de recibir apoyo institucional, fueron separadas de sus cargos, quedando en el abandono por parte de la Secretaría que dirige Muñoz.

En su mensaje, la funcionaria también aseguró que la gobernadora Layda Sansores San Román “ha sido víctima de ataques misóginos y violentos por parte de un periodista local”, pero no especificó a qué periodista se refiere, ni en qué consistieron esos supuestos actos de misoginia ¿qué tipo de acoso denuncia?, ¿dónde está concretamente la violencia que señala? Las preguntas quedaron sin respuesta.

Mientras Muñoz pide no guardar silencio y defiende la dignidad de las mujeres en redes sociales, las mujeres policías que se atrevieron a hablar siguen sin justicia, recordando que su valentía no fue celebrada ni respaldada por la institución que debía protegerlas.