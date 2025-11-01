“SE CAE A PEDAZOS EL T-MEC Y AHORA RESULTA QUE NOSOTROS SOMOS LOS CULPABLES”: FERRIZ HIJAR; ¿LA MEJOR PRESIDENTA O LA PRINCESA DE LAS MENTIRAS?

Durante una transmisión para FerrizTVE, el periodista Pedro Ferriz Hijar preguntó dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿“Que ahora es culpa de nosotros que las relaciones comerciales con Estados Unidos se estén cayendo a pedazos, que México le haya invertido 35 mil millones a la vacuna Patria que no han entregado, que se hayan chingado el dinero de todos los fideicomisos y de una reforma judicial que acabó con el sistema de impartición de justicia, porque tú no sabes asumir las responsabilidades y las decisiones que se toman en tu Gobierno?

Y aseveró: “Estás rodeada de ratas, de podredumbre, de mentirosos, y eso ¿qué te hace a ti?, ¿la mejor presidenta de México o la princesa de las mentiras? Te lo pregunto, porque el que se junta con lobos aprende a aullar, y tú amiga aúllas perfectamente bien”.