MIENTRAS SU HIJA HUYE POR EJERCER EL PERIODISMO, LAYDA SANSORES PERSIGUE A LA PRENSA CRÍTICA EN CAMPECHE

La hija de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha solicitado asilo político en los Países Bajos, argumentando que teme por su seguridad debido a su labor documental sobre injusticias en México. Layda María Esther Negrete Sansores, conocida por su participación en proyectos como Duda Razonable, decidió abandonar el país por considerar que su trabajo periodístico la expone a represalias. La escena es simbólica y profundamente contradictoria: mientras la hija busca refugio en Europa para continuar ejerciendo su derecho a investigar y denunciar, su madre, desde el poder, se ha convertido en una de las voces más agresivas contra la prensa crítica en Campeche.

No se trata solo de una diferencia de ideales entre madre e hija, sino del retrato más crudo de un doble discurso político. Layda Sansores se presenta como una defensora de las causas sociales, pero en los hechos ha utilizado las instituciones del Estado para perseguir judicialmente a periodistas que cuestionan su gestión. Son conocidos los casos de comunicadores locales que enfrentan denuncias, campañas de desprestigio e incluso filtraciones desde el propio gobierno estatal. La mandataria campechana, que asegura gobernar con transparencia, ha hecho del hostigamiento mediático una práctica cotidiana, convirtiendo sus espacios oficiales en tribunas para exhibir a la prensa incómoda.

Mientras tanto, su hija, desde el otro lado del océano, busca amparo en un país que sí protege la libertad de expresión, esa misma que en Campeche se marchita bajo la sombra del poder. La paradoja es brutal: una gobernadora morenista cuya hija huye del país por ejercer un periodismo crítico, mientras ella criminaliza a quienes hacen lo mismo dentro de su estado. La historia evidencia el fracaso moral de un proyecto político que se autoproclama libertario, pero que no tolera la verdad cuando lo desnuda. El exilio de la hija de Layda Sansores no solo es una tragedia familiar; es el espejo que refleja el deterioro de las libertades en el México de Morena.