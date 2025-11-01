NO ACEPTAMOS LA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE FIJAR EN $950 LA TONELADA DE MAÍZ: MOVIMIENTO AGRÍCOLA CAMPESINO; ADEMÁS, IGNORÓ EL SORGO

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) denunció que el Gobierno no llegó a un acuerdo para el precio de maíz, sino impuso 950 pesos por tonelada de maíz, ignorando el del sorgo, para los productores del bajío, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, con la intención de que firmen dichas minutas, pero no fue aceptado porque sería aceptar la ruina del campo y por eso la lucha sigue en su postura firme de que los precios por tonelada sean de $7,200 para el maíz y de $6,000 para el sorgo.

El documento dirigido a compañeros productores y ciudadanía en general dice: “Queremos actuar con total transparencia. Hacemos públicos los documentos de las reuniones sostenidas el 28 de octubre en la Secretaría de Gobernación y el 29 de octubre en las oficinas de Sader (Agricultura) en la CdMx. Como pueden ver en las minutas y hojas de firmas, a estas reuniones asistieron altos funcionarios como el Dr. Julio Berdegué Sacristán (Secretario de Agricultura) y el Lic. César A. Yáñez (Subsecretario de Gobernación)”.

Y prosigue: “¿Cuál fue el ‘acuerdo’ que el Gobierno impulsó? El documento de la reunión del 29 de octubre es claro: el Dr. Héctor Arronte Calderón (Coordinador General de Producción) comunicó la oferta de $950 pesos por tonelada para los productores del Bajío (Guanajuato, Jalisco y Michoacán). A cambio de esta cifra, el gobierno solicitó que se firmara el acuerdo y que “se abran las carreteras tomadas. Nuestra postura es firma y clara, * $950 no es un acuerdo, es una imposición. Como hemos dicho, esta cifra ni siquiera subsana el problema; apenas permite recuperar una fracción de la inversión. * Ignoraron el sorgo. Estas minutas no mencionan una solución para el sorgo, por el cual exigimos $6,000. * No es solución. Aceptar esto es aceptar la ruina del campo. Es precisamente por esta oferta insuficiente que la lucha sigue. Por eso, hoy, 30 de octubre, nuestros compañeros de Guanajuato se mantienen en diálogo en el Sader de Celaya, negándose a liberar las vías hasta que haya una solución real”.

Por último, resalta “que estos documentos sirvan como prueba. El Gobierno cree que con firmas y $950 pesos puede apagar este fuego. Se equivocan. ¡La lucha sigue! No nos detendremos hasta conseguir un precio justo de $7,200 para el maíz y $6,000 para el sorgo. ¡No nos dejemos engañar por falsos ‘acuerdos’!”.