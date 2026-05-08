viernes, mayo 8, 2026
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SHEINBAUM HACE EL RIDÍCULO POR DEFENDER A ROCHA MOYA: REPÚBLICA DE FIFIDONIA

En un video difundido en sus redes sociales, el creador digital identificado como República de Fifidonia afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum queda en ridículo con tal de defender a Rubén Rocha Moya, pues luego de la pregunta de un reportero sobre las graves acusaciones que hizo Estados Unidos afirmó que no lo preguntó así, y sobre todo insistió en exigir pruebas ante el señalamiento de que esas deben ser analizadas en el juicio.

República de Fifidonia agregó el texto: “Bien dicen: No discutas con un tonto… porque te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. La doctora en ciencias tiene la mente fija en defender a su cuate Rocha Moya a toda costa, sin importar que ella misma quede en ridículo”.

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