DONDE GOBIERNA MORENA AUMENTA LA DELINCUENCIA: ACISCLO; EN CARMEN REDUJO EN 93% EL PRESUPUESTO PARA LA SEGURIDAD

-“PREFIERE PABLO INVERTIR EN PROMOCIÓN Y BAILES QUE EN COMBATIR LA VIOLENCIA”

Ciudad del Carmen.- El empresario y exdirigente del extinto PRD en Carmen, Acisclo Paz López, afirmó que donde gobierna Morena aumenta la delincuencia, y un ejemplo es la inseguridad que enfrenta Carmen, donde hubo reducción de más del 93% al presupuesto para seguridad y las autoridades encabezadas por Pablo Gutiérrez Lazarus prefieren invertir en promoción, bailes y fiestas antes que en combatir la violencia y capacitar a los policías.

Calificó el ajuste a la baja como señal de desinterés por proteger a la ciudadanía, pues actualmente Carmen enfrenta robos, asaltos y hechos violentos que afectan tanto a ciudadanos como a la imagen turística del municipio, afirmando que la falta de inversión en seguridad genera preocupación entre la población.

Paz López consideró que para consolidar a Carmen como destino turístico es indispensable reforzar la seguridad pública, mejorar la preparación de los cuerpos policiacos e incrementar los recursos destinados a este rubro.

También denunció abusos policiales en retenes, donde, afirmó, ciudadanos son amenazados, golpeados o incluso incriminados injustamente, mientras la delincuencia real continúa operando.