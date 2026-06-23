OTRO DESACATO

Una cosa es que en lo personal no le conceda valor a nuestras garantías constitucionales, y otra que se niegue a aceptar las medidas cautelares de la instancia encargada de salvaguardar esos derechos…

Pues le valió sorbete a la comandanta guanajuatense la medida cautelar ordenada por la Comisión de Derechos Humanos para que sus elementos dejen de exhibir públicamente a los ciudadanos que caen en sus garras, sea por rebasar los límites autorizados por el alcoholímetro, o por incurrir en algún percance vial, pues el pasado fin de semana continuaron con esa misma práctica sistematizada que violenta nuestras garantías individuales” se quejó e bolero don Memín.

–“¿Qué más se puede esperar de esa soberbia, prepotente, engreída, arbitraria y soberbia?, preguntó enojada doña Chela. A ella no le importa lastimar el honor y la reputación de los ciudadanos que tienen a mala fortuna de violar el reglamento de vialidad, de tránsito y de buen gobierno. Los exhiben como si fueran los peores delincuentes, mientras que los verdaderos criminales se pasean a sus anchas por las calles y avenidas de la ciudad” reclamó.

–“No deja de ser repudiable la falta de respeto a la Comisión de Derechos Humanos, pues con su actuar, la señora incurrió en desacato y la propia Comisión puede iniciarle algún procedimiento sancionador, una cosa es que ella en lo personal no le conceda valor a nuestras garantías constitucionales, y otra que se niegue a aceptar las recomendaciones o medidas cautelares de la instancia encargada de salvaguardar esos derechos. Creo que este asunto no puede quedarse solamente en una nueva muestra de la arrogancia de la guanajuatense, sino que se debe de sentar un contundente precedente” sugirió el poeta Casimiro.

–“Cuando suceden en este tipo de cosas, intervino don Julián, el funcionario responsable nunca actúa solo. Siempre consulta con el superior inmediato qué es lo que procede, y como en esta caso, la superior es su comadre la gobernadora, seguramente que la instrucción fue siga con sus abusos y que ella se encargaría de arreglar cualquier enredo. Ambas comparten ese mismo desprecio por los derechos humanos, de suerte que resulta entendible que sigan pisoteando nuestras garantías”.

–“Demasiado han exhibido a la Comisión desde la secretaría que dirige la guanajuatense, pues hay que recordar que nunca se emitieron las recomendaciones por los sucesos del penal en que más de una treintena de elementos, entre ellas varias mujeres, fueron agredidos durante ese operativo de triste memoria. Pese a que fue obvia y evidente la culpabilidad de la comadre de la Tía, hasta el momento sigue gozando de total impunidad” lamentó el bolero don Memín.

–“Siendo así las cosas, señaló doña Chela, que no se enoje si cuando la gente la vea en la calle, le lance improperios, injurias e insultos porque eso y más se merece por ser la principal violentadora de los derechos ciudadanos y porque con total prepotencia ignora las medidas cautelares de la Comisión. Que sepa de una buena vez que de una cuantas mentadas de madre ni su comadrita del alma la va poder salvar” advirtió.