LAYDA ORDENÓ EL DESALOJO: PESCADORES; CONVOCAN A NO VOTAR OTRA VEZ POR MORENA; ¿PRIMERO LOS POBRES?

-“LES VALE MADRE ROMPER TODO”

San Francisco de Campeche.- “Así mueren las esperanzas del pescador… agonizamos lentamente, así nos agonizan lentamente. Véalo… Destrucción total”, se escucha decir a un pescador del Camino Real durante la “limpieza” encabezada por elementos de la Marina y del Ejército, mientras otro denunció que fue orden de Layda Sansores, recriminó el proceder de las “benditas autoridades” y también mostró cómo desbarataron las palapitas, sin previa advertencia.

De acuerdo con los propios hombres del mar, unas 6 palapas fueron destruidas y retiradas por las autoridades ayer al filo de las 20:00 horas de ayer y parte de la madrugada de hoy martes, para realizar las acciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Alberto Manuel Pech, dirigente de una cooperativa ribereña, exclamó: “Presidenta Claudia Sheinbaum, este es el actuar de las autoridades de aquí en Campeche”, acusó que el operativo fue orden de la gobernadora Layda Sansores y sus comitivas, y pidió a los campechanos hacer consciencia y no votar por Morena, “pues somos 13 mil pescadores y vamos a tratar como nos han tratado”.

También convocó a todos los dirigentes de cooperativas a organizar una manifestación pacífica para exigir respeto y que los diputados legislen a favor del sector pesquero, y exclamó irónico: “Y seguimos, primero los pobres, véanlo, pescadores humildes fueron desalojados. Vean a las autoridades, que se van a morder la lengua cuando digan primero los pobres, pues como no son de ellos les vale madre romper todo. Aquí es donde Layda Sansores dice que primero los pobres”.

Así se acaban días, meses y años de trabajo humilde, vea cómo nos desbaratan nuestras casitas, a las 2 de la madrugada. Estamos resentidos con el Gobierno Estatal, pues “estamos abandonados aquí en el sector pesquero y ahora de remate nos viene a desalojar a tumbar nuestras casitas que hicimos con tanto sacrificio”, se quejó.

Hasta el momento las autoridades encargadas de la “limpieza” de la costera no han informado del resultado del sorpresivo operativo.