ANUNCIAN NUEVO TOMÓGRAFO PARA HOSPITAL DEL IMSS EN CAMPECHE

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que Campeche se encuentra entre las entidades beneficiadas con la instalación de nuevos tomógrafos de última generación adquiridos para sustituir equipos que habían concluido su vida útil.

Detalló que 41 de los 42 equipos instalados en el país son tomógrafos de 256 cortes con inteligencia artificial, capaces de generar imágenes de alta precisión en menor tiempo y con una menor exposición a la radiación para los pacientes.

Además, permiten realizar estudios en aproximadamente 15 segundos y aumentar la capacidad de atención de entre 20 y 25 estudios diarios a cerca de 50.

Robledo destacó que los equipos fueron adquiridos directamente con los fabricantes gracias a las reformas a la Ley de Adquisiciones, lo que permitió incorporar tecnología de última generación en hospitales del IMSS.