martes, junio 30, 2026
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“NUNCA TOCAMOS A UN MAESTRO NI CON EL PÉTALO DE UNA ROSA NI CON EL PENSAMIENTO”: VÍCTOR SARMIENTO

Al afirmar que hay muchos que venden narrativas de escándalo pero a la gente no se le puede engañar, el secretario de Gobernación, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que con el diálogo diario, los maestros entendieron que son muy consentidos, muy valorados y muy revalorados, pues sólo les faltaba respeto, y en este Gobierno nunca hemos tocado ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera con el pensamiento a una maestra o maestro, y en vista de ello te lo devuelven los docentes.

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