ARQUITECTO ENCARGADO DE LA OBRA DEL MALECÓN NIEGA INFORMACIÓN

San Francisco de Campeche.-Mientras trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado (Sedumop) se limitaron a señalar que están checando “donde hay detalles”, en especial lo relativo a la desgastada pintura, el encargado de la obra en el malecón, ingeniero Carlos Ruiz García, se negó a precisar en qué consisten las labores.

Al preguntarle qué acciones están contempladas en la rehabilitación de esa zona de la ciudad, Ruiz García respondió que toda información tiene que salir de la vocería estatal, y argumentó que ya dio información a otros medios, por lo cual no pudo confirmar si habrá, por ejemplo, cambio de bancas y reparación del área peatonal, ciclopista y trotapista.