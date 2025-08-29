AUTORIDADES IGNORARON DENUNCIAS DE ARACELY ANTES DE SU EJECUCIÓN EN CARMEN: MEDINA FARFÁN

El feminicidio de la empresaria ganadera Aracely expuso la falta de actuación de las autoridades, que pese a tener conocimiento de las denuncias de la víctima no le brindaron el auxilio ni la protección necesaria. Así lo señaló el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, al ratificar la denuncia presentada por este caso.

Recordó que la mujer había documentado en redes sociales las amenazas y el acoso que sufría, incluso señaló haber acudido ante autoridades en busca de ayuda, pero no recibió respuesta. Días después, fue ejecutada a balazos en su vehículo mientras viajaba con su hija en el municipio de Carmen.

Medina Farfán subrayó que no se trata solo de identificar a un responsable material del crimen, sino de esclarecer la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, particularmente en Escárcega, donde se recibieron las denuncias. “La autoridad tuvo conocimiento y no actuó, y hoy el resultado es un hecho trágico que no puede quedar archivado”, advirtió.