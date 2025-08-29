ASEGURA EL GOBIERNO DE SHEINBAUM QUE MARIO ÁVILA ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN, PERO ABOGADO DEL EXCANDIDATO PANISTA LO DESMIENTE

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, aseguró que en México investigan a Mario Alberto Ávila, quien al igual que 16 personas forma parte de la denuncia, aunque es el personaje central. Sin embargo, el abogado del excandidato panista al Gobierno de Campeche, Roberto Keoseyan, aseguró que no tiene ninguna acusación en nuestro país y no ha sido requerido por un juez.

Primeramente, a pregunta de si sabía de que Mario Alberto Ávila, está en México, como aseguró su abogado, Buenrostro Sánchez dijo no tener esa información, sólo sabe que está prófugo, lo detuvieron del lado norteamericano al querer pasar a México y le hacen una entrevista, lo que lleva a que el pasado 11 de agosto de 2025 el Departamento de Justicia presente el caso ante el Tribunal.

Dijo que Estados Unidos no puede denunciar a funcionarios de Pemex por carecer de facultades, las cuales tiene en territorio norteamericano, donde revisa empresas de ese país y a residentes en ese país.

Mientras tanto, en entrevista con Ciro Gómez Leyda, el abogado de Mario Á., Roberto Keoseyan, afirmó que su cliente no tiene ninguna responsabilidad, pues no era funcionario de Pemex cuando se dieron esos contratos, ni conoce ni tiene participación en esas empresas, por lo tanto, no hay ningún acto v¡ol@torio y no está prófugo de la justicia de los Estados Unidos, ni tiene una sola acusación en México, sino está en su país, libre, tranquilo, caminando a lado de su familia, él ya no es residente en Norteamérica y está en nuestro país dando la cara.