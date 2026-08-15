SALUD RECONOCE RETRASO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS; MÁS DE 214 MIL PESOS PARA CUBRIR FALTANTES

San Francisco de Campeche.- Después de las denuncias de familiares y pacientes por la falta de medicamentos e insumos en el Centro Estatal de Oncología, que incluso llevaron el reclamo hasta el Congreso del Estado, el secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, reconoció durante su comparecencia un “inusual retardo” en la llegada de medicamentos oncológicos. La dependencia detectó faltantes de ifosfamida y palbociclib para oncología pediátrica, por los cuales se destinaron más de 96 mil pesos a través de la Beneficencia Pública. Además, se instaló un módulo en el Oncológico que, según el funcionario, permitió atender a tres pacientes pediátricos y 27 adultos, así como necesidades de insumos para quimioterapias. Alvarado sostuvo que ningún tratamiento fue suspendido y reportó un abasto de medicamentos de 97.2 por ciento.

Los retrasos también alcanzaron a la clínica del dolor. El secretario reconoció problemas con medicamentos como tramadol y buprenorfina y reveló que el 24 de julio se erogaron 117 mil 942 pesos para una compra directa de buprenorfina en parches y tapentadol. Entre ambas adquisiciones, el Estado destinó más de 214 mil pesos para completar tratamientos ante medicamentos que no llegaron a tiempo.

Alvarado señaló que actualmente la responsabilidad directa del sistema recae en el ámbito federal a través de IMSS-Bienestar y atribuyó parte de los retrasos a los procesos logísticos de las compras consolidadas; ante ello, propuso fortalecer la Beneficencia Pública estatal y revisar los procedimientos administrativos del INDESALUD y del Centro Estatal de Oncología para responder con mayor rapidez ante futuras deficiencias.