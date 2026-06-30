CEREBRO DESCONECTADO

Antes de hablar don Pablito debería conectar la lengua con su cerebro. Ha tenido muchísimas expresiones desafortunadas que le han granjeado enemistades o antipatías…

–“Oiga comadrita, preguntó en tono burlón don Memín a doña Chela, y ¿usted cuándo va publicar su comunicado confesando que es fundadora del partido guinda, que milita orgullosamente en esa organización partidista y que además, ama como nadie a esta tierra del pan de cazón y del pámpano en escabeche?”.

–“Bueno compadrito, usted no tiene porqué balconearme diciendo en qué partido milito, y si bien es cierto que fui de las fundadoras de ese partido guinda en la entidad, también he dicho muchas veces que estoy arrepentida de haber votado por la Tía y de haber respaldado a otros candidatos de esa filiación porque todos absolutamente todos nos decepcionaron. Salieron peores que sus antecesores” subrayó.

–“Entiendo que esas publicaciones a que haces referencia, intervino don Julián, obedecen a una campaña interna dentro del partido guinda en contra de Pablito el exedil chilango-carmelo. Quien declaró que sus seguidores no son del guinda sino “Pablistas” en un claro rompimiento con el partido que lo está postulando. Así como dijo que prefiere ser perro que campechano ahora sale a decir que no son militantes de ese partido sino fieles seguidores suyos los que lo respaldan”.

–“Es un tremendo error de estrategia política, apuntó a su vez el poeta Casimiro, porque si le da vergüenza militar en ese partido, al que se ha acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada y en donde cada día se descubren nuevos actos de corrupción, entonces, cómo espera que la ciudadanía vote por esas siglas en la próxima elección. El exalcalde que prefiere ser perro que campechano inició con el pie izquierdo sus actos de campaña y necesariamente deberá ofrecer una disculpa a sus correligionarios, sino éstos le van a dar la espalda el día de la votación”.

–“Por mí, que haga lo que quiera, exclamó doña Chela. De una vez le digo que no cuenta con mi respaldo con mi simpatía y mucho menos con mi voto. Y como yo, son cientos o hasta miles de militantes guindas a quienes ofendió con sus declaraciones y eso no se lo vamos a perdonar con un simple ‘usted disculpe’. No es el candidato que necesitamos y mucho es el gobernador que se requiere para recomponer todo el chiquero que está dejando la Tía” exclamó.

— “Lo cierto, moderó el rechoncho bolero don Memín, es que antes de hablar don Pablito debería conectar la lengua con su cerebro. Ha tenido muchísimas expresiones desafortunadas que le han granjeado enemistades o antipatías, y en estas condiciones, en que su obligación es sumar y no restar, entonces debería tener más cuidado al hablar”.

–“El que es bruto en donde sea demuestra su brutalidad, remató doña Chela, y ese muchachito no se caracteriza por la inteligencia sino por todo lo contrario. El que no lo conozca que lo compre pero quienes ya lo conocemos no podemos darle nuestro apoyo, porque va terminar de hundir en la desgracia a nuestro querido Estado” aseveró.