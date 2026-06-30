MÁS DE 18 MILLONES DE MEDICAMENTOS CADUCARON EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO; SU VALOR SUPERA LOS 121 MDP
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, confirmó que caducaron más de 18 millones de medicamentos, los que representan pérdida superior a los 121 millones de pesos, en el Hospital Infantil de México, y aseguró que ya hay una investigación en curso para deslindar responsabilidades.
Al ser cuestionado sobre el tema, el funcionario federal expresó: “Al llegar a la administración del nuevo director del Hospital Infantil, hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años”.