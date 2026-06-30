PASAJERA DE MOTO TERMINA CON FRACTURA EXPUESTA TRAS SER IMPACTADA POR AUTO DEPORTIVO

San Francisco de Campeche.-En el cruce de las calles Niño Artillero y Paso de las Águilas de Ampliación Polvorín, una mujer terminó hoy con fractura en el pie izquierdo y probable ruptura de tibia y peroné en la misma pierna, luego de que un automóvil deportivo impactó la moto en que viajaba como pasajera.

Trascendió que el conductor de la moto es agente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Por el impacto del auto, el caballo de acero salió catapultado unos 10 metros, mientras los pasajeros quedaron a un lado del otro vehículo.

Vecinos avisaron al número de emergencia y llegaron paramédicos del SAMU a atender a la mujer, quien junto con el conductor de la moto fueron trasladados a un hospital.

Agentes de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho, escuchando la versión de los involucrados.