martes, junio 30, 2026
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¡MISTERIOSA DOBLE DESAPARICIÓN EN LA CHIQUITA! SE ESFUMAN JUNTO A SU CUATRIMOTO Y CRECE EL MIEDO EN ESCÁRCEGA

Escárcega.-Pobladores de la comunidad La Chiquita, en el municipio de Escárcega, están alarmados por las desapariciones de Edith Ortega Bilbao, de 42 años, y Francisco Rocha Suárez, de 45, quienes al parecer fueron víctimas de desaparición forzada.

Ambos fueron vistos por última vez el 29 de junio de 2026, entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se desplazaban a bordo de una cuatrimoto color rojo con negro, la cual también desapareció.

Edith Ortega, de complexión delgada y tez morena clara, vestía una camisa de rayas azules con líneas blancas y gorra, mientras Francisco Rocha, de complexión mediana y 1.78 metros de estatura, llevaba una camisa de cuadros azul, gorra gris y botas.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas mantiene las investigaciones para localizar a la pareja, mientras familiares y habitantes exigen respuestas ante este caso que ha generado preocupación y miedo en la región.

Las autoridades solicitan cualquier información sobre su paradero a los teléfonos 981 107 07 68 (WhatsApp) y 981 811 03 46.

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