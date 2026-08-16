EXPEDIENTE | MÁS GASTOS INNECESARIOS DEL GOBIERNO DE LSS

Durante las comparecencias efectuadas en el transcurso de la semana recién concluida, se confirmó el proyecto de utilizar la explanada del foro Ah Kin Pech, que ha sido la sede de eventos masivos para coronaciones del carnaval y conciertos, para edificar ahí lo que se llamará “Centro Cultural Escénico” y que tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos.

Aunado a eso, el secretario de Finanzas y Administración, Jezrael Larracilla Pérez, confirmó que el costo del subsidio para no cobrar los transbordos en el sistema de transporte Ko’ox, será de tres millones de pesos mensuales, suma estrafalaria que no deja de levantar sospechas de que algo turbio hay en ese negocio.

¿No es más barato y eficiente eliminar los inútiles y retrasadores transbordos? Sí lo es, pero ya hemos constatado que para el Gobierno de la señora Sansores lo que importa no es atender las prioridades, sino literalmente, gastar a lo bruto.

El tema del “Centro Cultural Escénico”, como pomposamente se llamará al auditorio que ocupará la explanada del foro Ah Kin Pech, ya ha generado controversia y una mayoritaria oposición por parte de la ciudadanía campechana.

Y el argumento es contundente: no es necesario el nuevo teatrito, ni tampoco se justifica otorgar subsidios por 3 millones de pesos mensuales a Movibus para mantener la terquedad de los transbordos.

Con esos cientos de millones de pesos que se van a derrochar en gastos inútiles, el gobierno de Layda Sansores podría atender otras prioridades, sobre todo en los rubros de salud y comunicaciones terrestres.

Hay grave desabasto de medicamentos en el hospital Oncológico, no hay equipos, médicos ni medicinas en los hospitales públicos, y pensar en especialidades es un sueño que este Gobierno jamás ha podido atender, a pesar de sus promesas de que estaríamos ya como en Dinamarca.

La red de carreteras estatales se encuentra en condiciones deplorables en todos los municipios del estado. A pesar de que ha habido recursos —en 2024, Obras Públicas no ejerció alrededor de 470 millones de pesos—, no existe sensibilidad política para atender las necesidades más urgentes.

El tema del agua potable sigue sin resolverse. En cinco años de la actual administración Sansorista no se ha podido concluir el acueducto de Hobomó, y tuvo que intervenir el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para intentar la conclusión del proyecto, porque el gobierno de Layda Sansores simplemente se desajenó.

¿Es más prioritario darle un nuevo auditorio u centro cultural a la ciudad de Campeche, en lugar de concluir el acueducto que podrá garantizar el abasto de este líquido vital para los próximos 20 ó 30 años?

¿Cuántos conciertos o eventos culturales se realizan en el foro Ah Kin Pech, o en cualquier otro espacio escénico de la ciudad al año? ¿Se justifica derrochar más de 400 millones de pesos para una obra que solamente se utilizará durante el carnaval? Parece pues, que no hay justificación lógica para ese derroche innecesario.

Sobre el subsidio de tres millones de pesos mensuales para el sistema Ko’ox, el objetivo es meramente electorero para tratar de consentir a los habitantes de esta capital que utilizan ese servicio y que forman parte del voto duro de Movimiento Ciudadano. Se busca pues, comprar conciencias usando dinero público, para ayudar al partido en el poder.

Es lamentable que el Gobierno de la señora Sansores se cierre a escuchar propuestas ciudadanas. Ni el teatrito ni el subsidio al Ko’ox son necesarios, son más de 436 millones de pesos que van a ser tirados a la alcantarilla, en lugar de utilizarlos para acciones que realmente abonen al desarrollo de Campeche, como sería, por ejemplo, invertirle al agua potable.

Pero no entienden, su prioridad es aprovechar al máximo el “Año de Hidalgo”, invirtiendo sin ton ni son el presupuesto público, con miras a quedarse con el tradicional diezmo. Lamentable.