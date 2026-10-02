BACHICIDIOS

Luego de culpar a los baches y al alumbrado público de las ejecuciones, ahora lo que sigue es tramitar órdenes de aprehensión para después encarcelar a esos malvados baches y a los focos fundidos…

–“Ahora resulta que la alta incidencia delictiva que se registra en nuestro Estado, y la cada vez mayor percepción de inseguridad, no se deben a las ejecuciones, las extorsiones, los asaltos o a las violaciones, sino que son culpa de os baches y del mal alumbrado público que hay en algunas zonas de las ciudades, principalmente en la capital” expresó el bolero don Memín, al abrir la charla con sus amigos de tertulia.

–“No cabe duda que las comadritas comparten la misma locura, o padecen de la misma desesperación que las lleva a decir babosada y media, respondió enojada doña Chela. En lugar de estar buscando excusas, pretextos y justificaciones ante sus malos resultados, lo que deben hacer es despedir a la comandanta guanajuatense, quien ha resultado un auténtico cero a la izquierda” despotricó.

–“Proviniendo esa acusación de la propia mandataria y de la jefa policiaca, supongo que tienen bases y elementos para culpar a los baches y a la falta de alumbrado, de las ejecuciones, y por tal razón entiendo que el siguiente paso será tramitar las órdenes de aprehensión y después encarcelar a esos malvados baches y a los focos fundidos para que pasen una buena temporada en Kobén” ironizó el viejo don Julián.

–“Parece chiste, pero eso que dijo la jefa policiaca tiene jiribilla, expresó el poeta Casimiro. Una, porque la mayoría de las ejecuciones se han cometido a plena luz del día, no sé si al lado de un bache o de un hoyanco, y dos, porque la ciudad que registra la más alta incidencia delictiva es el Carmen, donde gobernaba nada más y nada menos que Pablito, el flamante abanderado guinda a la gubernatura. O sea, la guanajuatense le devolvió al Carmelo-chilango, el golpe que le dio hace unas semanas, acusándola de que jamás acepta sus responsabilidades”.

–“Es interesante ese enfoque que le has dado a los dichos de la jefa policiaca, indicó don Memín, pero recuerda que también la Tía gobernanta hizo la misma acusación, lo que significa que también ella está culpando a Pablito de la alta incidencia delictiva que se registra en la isla, ¿pues no que era un municipio modelo? ¿No que Pablito era el mejor alcalde de todo el país? O yo no entiendo qué pasa, o esas comadritas cada vez la riegan más feo”.

–“La realidad de las cosas, apuntó quisquillosa doña Chela, es que ya no saben qué hacer, qué decir, y cómo justificar tantos fracasos en el fallido Gobierno de la Tía. Lo bueno es que ya solo faltan unos cuantos días para que se vayan con todo y foráneos a engañar a otros incautos, porque yo no creo que un ciudadano con medio dedo de frente, se atreva a volver a votar por ese partido que en todos los estados que gobierna, ha propiciado el grave incremento de la incidencia delictiva”.

–“Lo bueno es que ya tienen no chivo expiatorio, sino baches justificatorios de su total ineptitud, le contestó jocoso su compadre don Memín. Será interesante ver cuando monten sus escandalosos operativos para detener a esos perversos y malvados baches que hacen ver muy mal a nuestras autoridades policiacas” remató.