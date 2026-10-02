HALLAN A ABUELITA ENCERRADA DURANTE 2 DÍAS EN UNA CASA DE LA BENITO JUÁREZ; CIUDADANO LA AUXILIA

Una adulta mayor fue auxiliada luego de ser localizada dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, donde presuntamente habría permanecido encerrada durante 2 días.

De acuerdo con el reporte ciudadano, vecinos comenzaron a preocuparse por las condiciones en que se encontraba la mujer, ante lo cual un joven decidió romper el candado de la vivienda para ingresar y brindarle ayuda.

Tras entrar al domicilio, encontraron a la abuelita visiblemente afectada, y manifestó sentir dolores y tener dificultades incluso para sentarse.

Ante su condición, se consideró necesario trasladarla al Hospital General para recibir atención médica.

Hasta el momento no se saben las circunstancias por las cuales la mujer estaba encerrada en la vivienda, ante lo cual las autoridades deben esclarecer qué ocurrió y por qué.