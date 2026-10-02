¡CRECE HARTAZGO CONTRA LA CFE!; POBLADORES DE CIUDAD DEL SOL BLOQUEAN 6 HORAS CARRETERA EN PROTESTA POR 4 DIAS SIN LUZ

Durante los últimos minutos de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes, pobladores de Ciudad del Sol bloquearon la carretera Campeche-Champotón, en ambos sentidos, en protesta por la falta de energía eléctrica desde hace 4 días.

El bloqueo comenzó minutos antes de la medianoche y se mantuvo hasta las 6:14 de la mañana de este viernes.

Aunque la vía de comunicación fue liberada, hasta el momento Ciudad del Sol continúan sin servicio de energía eléctrica.

Tras el bloqueo, se informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se dirigía hacia la zona, para atender el problema y restablecer el suministro.