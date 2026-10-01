“YA LO SABÍAMOS”; ES UNA BURLA DE LAS AUTORIDADES QUE RECONOZCAN 5 AÑOS DESPUÉS LA EXISTENCIA DE UNA CÉLULA DELICTIVA: ESPERANZA ORTEGA

San Francisco de Campeche.- “Nosotros sabíamos con anterioridad que esto de verdad ocurre”, aseveró la expresidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, al calificar como una burla que las autoridades reconozcan, después de cinco años, que existe una célula delictiva.

Cuestionó que este reconocimiento llegue hasta ahora, pues afirmó que los ciudadanos llevan tiempo alertando sobre hechos de violencia en Campeche.