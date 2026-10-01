LA GENTE SE SIENTE INSEGURA POR LAS EJECUCIONES Y NARCOMENUDEO, NO POR LOS BACHES: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche.- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, señaló que el actual Gobierno no puede tapar el sol con un dedo, pues, aunque respeta las declaraciones del fiscal Jakson Villacís Rosado y de la titular de la SPSP, Marcela Muñoz Martínez, la realidad es que existen muchas quejas de la población y la percepción de seguridad es completamente diferente a lo que plantean.

Dijo que no se puede dejar de lado que la gente se siente insegura, y no es por un tema de baches, sino porque hay ejecuciones, sicariato y presencia de delincuencia organizada, narcomenudeo y grupos delincuenciales que operan en la capital.

El legislador reconoció que los servicios municipales, tanto de la capital como de todo el Estado, son importantes, pues generan un tema de proximidad social, pero reiteró que el hecho de que se hayan registrado muchísimos homicidios y que haya presencia de delincuencia organizada es punto y aparte.

Llamó a colaborar y trabajar en equipo, pues la seguridad se construye durante muchos años, pero se puede perder en un segundo.