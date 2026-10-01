INE Y TEPJF AVALAN EL COCHINERO ELECTORAL: ARRANCAN PROCESO 2027 CON TRAMPA Y EQUIDAD SEPULTADA | Por M.A.Bazan Mapen

El representante de SOMOS le cantó sus verdades al INE en Campeche: Las adelantadas campañas de los “coordinadores” de Morena y el silencio cómplice del INE y el Tribunal Electoral, dejan más dudas que certeza.

Mientras el INE Campeche hacía su show de instalación del Consejo Local para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con discursos bonitos de “soberanía popular” y “defensa del voto”, la realidad les explotó en la cara. El que sí habló con la verdad fue Alberto Bautista Montes de Oca, representante del partido SOMOS, quien les dijo lo que todos los campechanos piensan pero el INE se niega a ver:

“Las acciones y omisiones de las autoridades electorales en el inicio del proceso electoral, dejan más dudas que certeza. Las adelantadas campañas de los ‘Coordinadores’ estatales del partido oficial, y el silencio cómplice del INE y del TEPJF, deja más sospechas y desconfianza, que imparcialidad y justicia. Inicia el proceso con inequidad. El fantasma de que se favorece al partido en el poder recorre los 32 estados y los 300 distritos electorales federales”.

Y tiene toda la razón. ¿De qué sirve que la Vocal Ejecutiva Elizabeth Tapia Quiñones tome protesta a 6 consejeros, hable de austeridad, de horarios de 9 a 6 y de casillas de 750 electores, si permite que Morena lleve meses en campaña disfrazada?

Este 1 de octubre Morena abre su convocatoria para 300 Coordinaciones Distritales Federales, que no es otra cosa que candidaturas anticipadas. Ayer eran “Corcholatas”, hoy “Coordinadores Estatales”, mañana “Coordinadores Distritales”. Es el mismo fraude a la ley de siempre.

LEYES QUE EL INE Y EL TEPJF SE PASAN POR EL ARCO DEL TRIUNFO:

1. Constitución Política, Artículo 41, Base IV.- Establece que debe existir equidad en la contienda y que la ley sancionará los actos anticipados de precampaña y campaña. El INE no sanciona nada.

2. Constitución, Artículo 134, Párrafo 7º y 8º.- Los servidores públicos deben actuar con imparcialidad y se prohíbe la propaganda personalizada. Los “Coordinadores” son gobernadores, alcaldes, diputados en funciones haciendo campaña con recursos públicos.

3. LGIPE, Artículo 3, Inciso a).- Define los actos anticipados de precampaña y campaña como todo acto que se realice fuera de los plazos legales y que contenga llamados al voto o posicionamiento. Los eventos masivos de Morena con “Es Claudia” y ahora con sus coordinadores encuadran perfecto.

4. LGIPE, Artículo 226, Numeral 2 y Artículo 242, Numeral 3.- Prohíbe realizar actos de precampaña fuera de los tiempos establecidos. La precampaña federal no inicia hasta noviembre, y ellos tienen años en campaña.

5. LGIPE, Artículo 445 y 446.- Tipifican como infracción de partidos y aspirantes el realizar actos anticipados de precampaña y campaña. El INE tiene la obligación de investigarlos de oficio, pero no lo hace.

6. Ley General de Partidos Políticos, Artículo 25, Inciso a).- Obliga a los partidos a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y respetar la equidad. Morena crea figuras ficticias de “Coordinación de Defensa de la Transformación” para evadir la ley, es un fraude a la ley avalado por el INE.

7. Jurisprudencia 4/2018 del TEPJF.- Establece que cuando un partido crea cargos o estructuras paralelas para promocionar a sus aspirantes fuera de los tiempos legales, se debe considerar como acto anticipado de campaña. El INE y el Tribunal lo ignoran.

El mensaje de Bautista Montes de Oca fue contundente: “Esperemos que Campeche marque la diferencia”.

Pero con una Presidenta del Consejo Local que llega con un discurso prefabricado y con un INE nacional que desde Guadalupe Taddei se ha vuelto tapete del poder, la duda es legítima. Hoy instalan consejos, mañana avalan la trampa. Inicia el proceso electoral más inequitativo de la historia moderna.

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