SACUDE AL PT EL ACERCAMIENTO DE MC CON OTROS PARTIDOS, ENTRE ELLOS EL VERDE, Y EXIGE REAGRUPAR A LA 4T

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, encendió las alarmas dentro de la coalición cuatroteísta, al considerar urgente la reagrupación y no dejar más que pase el tiempo, ante el acercamiento de Movimiento Ciudadano con otras fuerzas, entre ellas el Verde.

Y mientras el coordinador estatal de la Transformación, Pablo Gutiérrez, sigue en abierta campaña adelantada, con la complacencia de las autoridades electorales, Gómez Saucedo expuso que el reciente Informe municipal dejó claro “quiénes están de un lado y quiénes de otro, pues incluso el Partido Verde está trabajando de cerca con MC. Esto debe ser motivo de preocupación para quienes estamos dentro de la cuarta transformación”.

Nos preocuparía que después de ver esto, no se haga un llamado general, una recomposición de todas las fuerzas progresistas en el Estado, y se siga dejando pasar el tiempo, recalcó.