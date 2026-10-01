DESTRUYERON AYER 3 MIL 700 PARES DE ZAPATOS APÓCRIFOS… ¡INCAUTADOS EN EL 2024!

-MARGARITA GALVÁN NO INFORMÓ SI HUBO DETENIDOS

San Francisco de Campeche.- Cerca de 3 mil 700 pares de zapatos clonados de la marca Nike, o apócrifos, fueron destruidos ayer miércoles en las instalaciones de la Fiscalía Federal en Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Margarita Galván Rodríguez, titular de la FFC, confirmó la destrucción, que se llevó a cabo a dos años del aseguramiento en el municipio de Escárcega, cuando los objetos del delito eran transportados por varias personas.

No brindó mayor información sobre si hubo detenidos; sólo explicó que la destrucción se realizó este año debido al proceso penal.