DELINCUENTES PONEN EN JAQUE A LOS CAMPECHANOS MIENTRAS LAYDA Y MARCELA NO ASUMEN SU RESPONSABILIDAD NI SE PONEN A TRABAJAR, CRITICAN

San Francisco de Campeche.- Los hechos violentos registrados en los últimos días siguen poniendo en alerta a los ciudadanos ante la falta de eficacia en las labores de seguridad, advirtió el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Esquivel Ruiz, quien recriminó que la gobernadora Layda Sansores y Marcela Muñoz, jefa de la Policía Estatal, no asuman su responsabilidad ni se pongan a trabajar.

Subrayó que, desde el inicio de la actual Administración, existe falta de estrategia y desinterés por parte de la Secretaría de Seguridad para atender la exigencia ciudadana de contar con mayor seguridad y vigilancia. Además, cuestionó la expulsión de agentes que hacen falta en las calles, lo que derivó en una resolución en contra por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.

Esquivel Ruiz dijo que cada vez es más común escuchar noticias sobre detenciones relacionadas con armas de fuego en colonias como Leovigildo Gómez, así como sobre el ejecutado en la Ampliación Cuatro Caminos, y sostuvo que esta situación de inseguridad se vive en todo el Estado.