¿OLVIDO O CINISMO? AMLO ATACÓ A PERIODISTAS Y MEDIOS, PERO NO DIJO NADA DE LAS INDAGATORIAS CONTRA SU HIJO ANDY: REFORMA

En una sorpresiva irrupción a través de la plataforma YouTube, el expresidente Andrés Manuel López Obrador atacó a periodistas y medios de comunicación, a los cuales llamó “de manipulación”, y calificó de “achichincles” a sus conductores, aunque no dijo nada sobre las indagatorias contra su hijo Andy y funcionarios morenistas de Sinaloa y Baja California acusados de tener vínculos con el narco, señaló el diario Reforma.

Al presentar parte del mensaje, el medio de circulación nacional resaltó que este ocurrió en medio de tensiones en Morena por la definición de sus “corcholatas” y de presiones estadounidenses por las indagatorias contra su hijo Andy y su amigo Amílcar Olán. De estos temas, AMLO no dijo nada, pero sí alertó a sus seguidores sobre una campaña de “neofascismo”, que atribuyó a medios y periodistas.

Acusó a los dueños de Televisa, TV Azteca, Reforma y El Universal de actuar en contra de la 4T, de ser los “machuchones”, y señaló a distintos periodistas como voceros de la derecha.

También, AMLO citó, entre otros, a Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, de quien dijo: “Engañó a muchos, a compañeros nuestros que pensaban que era la paladina de la libertad, pero se quitó la máscara y es una vocera del neofascismo”. Los señaló como los encargados de atacar todos los días a la 4T.

Reforma añadió que el exmandatario pidió: “Mucho ojo, paisanos. Mucho ojo, primos hermanos”, al alertar sobre lo que denominó campañas de manipulación. Además, afirmó que los medios “no son de comunicación, son de manipulación” y llamó “achichincles” a sus conductores.

Dijo que antes llamó “benditas” a las redes sociales porque le permitieron romper el cerco de los medios tradicionales, pero ahora señaló que esas plataformas están en manos de los hombres más ricos del mundo, aunque su mensaje fue difundido a través de una de ellas, subrayó Reforma.

“¿Cuánto tiempo duraron libres las redes sociales? Diez años. Y ahora ya están todas tomadas, controladas”, sostuvo AMLO.