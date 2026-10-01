ENTRE PORRAS DE ESTUDIANTES Y LÁGRIMAS, LA MAESTRA TERESA SÁNCHEZ ARA DICE ADIÓS A LAS AULAS

-SE JUBILÓ TRAS 32 AÑOS DE SERVICIO

Escárcega.— Entre globos y porras de “¡Maestra Tere!”, alumnos de la Escuela Primaria “Eduardo R. Mena Córdova” dieron una emotiva despedida a la maestra Teresa Sánchez Ara, quien, entre lágrimas, se jubiló luego de más de tres décadas dedicadas a la enseñanza, de las cuales 27 años los dedicó a la formación de generaciones en el plantel donde culminó su trayectoria docente.

Originaria de Tenosique, Tabasco, llegó a Campeche a los seis años de edad. Realizó sus estudios de educación básica en la capital del Estado e ingresó a la Escuela Normal de Profesores del Instituto Campechano, donde se formó como profesora de educación básica. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Español en la Escuela Normal Superior de Campeche.

Su carrera en el magisterio comenzó en 1993 en la primaria “Guadalupe Victoria”, en la comunidad de El Lechugal, municipio de Escárcega, donde permaneció hasta 1995.

En 1996 continuó su labor en la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la comunidad de Matamoros, y en 1998 llegó a la “Eduardo R. Mena Córdova”, plantel al que dedicó los últimos 27 años de su carrera.

Ahora, con más de 32 años de servicio ininterrumpido, Teresa Sánchez Ara cierra una etapa de su vida profesional marcada por la enseñanza, el compromiso y la formación de generaciones de niñas y niños escarceguenses.

Su jubilación representa también el cierre de una trayectoria que dejó huella entre alumnos, compañeros docentes y familias que durante años estuvieron vinculados con su labor educativa.