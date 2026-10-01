PT CUESTIONA AL SOBRINO DE LAYDA: “NO TRABAJA, NO SE ACERCA, NO HACE NADA”

Ciudad del Carmen.- Las diferencias dentro del PT en Carmen alcanzaron directamente a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.

Isael Díaz Dulceño, regidor del Ayuntamiento de Carmen, cuestionó su trabajo dentro del partido y aseguró que no ha visto resultados en la tarea de afiliación.

Díaz Dulceño afirmó que no conoce nuevas afiliaciones, reuniones o actividades encabezadas por Sánchez Sansores y lanzó una crítica todavía más directa: consideró que existe “más influencia que trabajo político”.