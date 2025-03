RAMÓN OCHOA Y LAYDA PRESUMIERON OBRA FANTASMA EN CAMPO DEPORTIVO DE PIXTÚN, DENUNCIAN

POBLADORES REITERAN QUE JAMÁS LLEGÓ MAQUINARIA DEL GOBIERNO ESTATAL

Pobladores encabezados por Armando Aké Uc, representante y presidente del Comité de los equipos de béisbol y la escuelita de béisbol, denunciaron que en el campo de la colonia Bugambilias, en San Pablo Pixtún, Champotón, no se realizó ninguna obra de mejora, así como tampoco en las carrileras que son utilizadas para la feria del pueblo, como afirma el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDA), Ramón Ochoa Peña, denunciaron pobladores.

Aké Uc sentenció: “Ramón Ochoa jura y perjura que aquí, en este campo, hubo apoyo por parte del Gobierno Estatal, así lo presumió (en su comparecencia ante los diputados locales), al igual que la gobernadora Layda Sansores en su programa de los martes, como también con el camino sacacosechas, que había hecho una plataforma, pero el campo sigue en obra mu3rta”.

Aseguró que los pobladores, “hombre con hombro, han trabajado para que este campo esté funcional y pueden constatar que es pura tierra y que ahora, con el tiempo, ya se está agrietando, lo que es un serio riesgo para los jugadores del equipo de béisbol que participa en la Liga Interejidal, otro de sóftbol femenil y uno más de béisbol infantil”.

Es nuestra molestia –sentenció–, porque aquí jamás se paró una maquinaria del Gobierno del Estado.

Aquí no se hizo ningún embutido con material como dice Peña Ochoa, pero eso aquí no existe, nunca se hizo esa obra, y ese es nuestro pesar porque ha habido consecuencias, hay demandas en Casa de Justicia contra los pobladores porque dizque le estamos levantando falsos a Ochoa Peña cuando aquí no hay apoyo de ningún tipo, aseveró.

“Lo desmentimos, porque no es cierto, aquí no ha habido ningún apoyo de ninguna índole por parte del Gobierno del Estado, y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pues menos”, sentenció.

“Yo no sé cómo el señor (Ramón Ochoa) se ha llenado la boca en decir de que aquí se hizo una obra, y la señora gobernadora (Layda Sansores) lo presumió en su programa del jaguar, cuando realmente todo el mundo sabe que no es cierto”.

Que se nos haga la obra, no queremos ningún problema, no queremos nada contra nadie, no es personal, exigió Aké Uc.