CAPTURARON EN TABASCO A PRESUNTO LÍDER DE CÉLULA DELICTIVA QUE HABRÍA EJECUTADO A UN HOMBRE EN SABANCUY

El miércoles 22 de julio del presente año, Erick “B” y/o E. B. M., alias “El 02” (Cero Dos) y/o “El Pikito”, señalado como el presunto líder de una célula del crimen organizado, a quien le atribuyen al menos una ejecución en Sabancuy, Carmen, en junio pasado, fue detenido en Tabasco mediante orden de aprehensión.

Fue detenido por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y homicidio calificado por los que fue vinculado a proceso y enviado a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso).

Fue el titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), Jakson Villacís Rosado, quien confirmó la detención y la vinculación a proceso.

Erick es señalado de ultimar, al estilo sicarial, a Eddy Alejandro S. C., de 38 años, alias “El Pelón”, quien fue abatido de varios disparos al interior de su predio, situado en Sabancuy, el miércoles 17 de junio del presente año.

Junto a su cuerpo dejaron un “narcomensaje”, firmado por el “02”, en el que amenazaban con asesinar a otros presuntos vendedores de droga. Horas más tarde, difundieron un video en el que presuntamente aparecía con dos sujetos más encapuchados y portando armas de fuego.

En el video se adjudicaban el asesinato de Eddy y argumentaban que la “plaza de Sabancuy contaba con nuevo dueño”.