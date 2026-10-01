CONGRESO DE CAMPECHE APRUEBA CÁRCEL PARA QUIEN ABANDONE A UNA MUJER EMBARAZADA Y PONGA EN RIESGO SU SALUD

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Campeche que incorpora el delito de abandono de mujer o persona gestante, con penas que podrán alcanzar hasta tres años de prisión.

La sanción será de seis meses a tres años de cárcel cuando una persona que tenga la obligación legal de proporcionar asistencia se niegue deliberadamente a hacerlo y esa omisión genere un peligro real y comprobable para la vida o salud de la mujer o persona gestante durante el embarazo.

La modificación busca evitar situaciones de desamparo en una etapa en la que existen necesidades de alimentación, vivienda, atención médica y cuidados. La aprobación unánime incorpora así una nueva figura al marco penal de Campeche para atender casos en los que el abandono durante el embarazo alcance condiciones que representen un riesgo para la persona gestante.